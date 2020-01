Eldoradofietsers in 25 jaar uitgegroeid tot club met 56 leden Frank Eeckhout

27 januari 2020

14u17 1 Geraardsbergen De Eldoradefietsers uit Zandbergen zijn in 25 jaar uitgegroeid tot een wielertoeristenclub met 56 leden. “Toen Etienne, Maurice en ikzelf in 1996 samen begonnen te fietsen, hadden we nooit gedacht dat we een gevestigde waarde gingen worden in de wereld van de wielertoeristen”, zegt afscheid nemend voorzitter Rik Haelterman.

Rik Haelterman gaf op de nieuwjaarsreceptie van de Eldoradofietsers het voorzitterschap door aan Geert Van Den Hole. Hij deed dat echter niet zonder eerst terug te blikken op een kwarteeuw Eldoradofietsers. “Onze eerste leden waren Etienne De Bruyn, John De Rouck en André De Boeck. Door de jaren heen zijn steeds meer wielertoeristen lid geworden en weinigen onder hen hebben ons opnieuw verlaten. Als ik enkele hoogtepunten uit die 25 jaar moet opnoemen dan denk ik in de eerste plaats aan onze buitenlandse reizen naar diverse plaatsen in Frankrijk en Spanje. Dat blijven mooie herinneringen met op kop onze eerste fietsvakantie in Moraira. Enkele leden van onze club trekken nog jaarlijks op fietsvakantie, maar die mooie traditie om met de club op reis te gaan is stilaan verwaterd. In de plaats kwamen de organisatie van de Ronde van Schoonderhage, de Grote Prijs Ferdi Van Den Haute en onze inzet voor Kom Op Tegen Kanker”, vertelt Rik.

Voor Rik zijn het 25 mooie jaren geweest en hij vindt het tijd om de scepter door te geven. “Ik wil vooral onze lokaalhoudster Marie-Jeanne en de vele sponsors bedanken. Voor mij zijn het 25 mooie jaren geweest. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger Geert met even veel passie en gedrevenheid onze mooie wielerclub zal leiden. Met de organisatie van de Grote Prijs Ferdi Van Den Haute heeft hij trouwens al laten zien wat hij in zijn mars heeft”, besluit Rik.