Eerste rit Baloise Belgium Tour eindigt op Vesten in Geraardsbergen Frank Eeckhout

05 maart 2020

09u41 0 Geraardsbergen De eindmeet van de eerste rit van de Baloise Belgium Tour wordt op woensdag 10 juni getrokken op de Vesten in Geraardsbergen. Dat maakte Golazo woensdag bekend tijdens de voorstelling van de BinckBank Tour in Geraardsbergen.

De Baloise Belgium Tour 2020 maakt deel uit van de nieuwe UCI ProSeries. Dit is de verzameling van topwedstrijden net onder het UCI WorldTour-niveau. De UCI ProSeries komt in de plaats van de zogenaamde ‘buiten categorie-wedstrijden’. In 2019 was de Baloise Belgium Tour zo’n wedstrijd van buiten categorie binnen de UCI Europe Tour. Remco Evenepoel kroonde zich tot eindwinnaar. De volgende editie van de Baloise Belgium Tour vindt plaats van 10 tot en met 14 juni. Burgemeester Guido De Padt is verheugd dat Golazo Geraardsbergen beloont met een aankomst. “Ons engagement om verder samen te werken met de BinckBanck Tour heeft geleid tot deze mooie geste van Golazo", zegt De Padt.