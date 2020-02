Eerste middelbare Freinetschool in Geraardsbergen zet deuren open Frank Eeckhout

07 februari 2020

14u28 3 Geraardsbergen De eerste Freinetschool voor middelbaar onderwijs in Geraardsbergen zet op zaterdag 15 februari de deuren open voor het publiek.

Tijdens de opendag kunnen geïnteresseerde leerlingen en hun ouders meer informatie krijgen over het reilen en zeilen van de school. “Keerpunt is geen alledaagse school. Het is een Freinetschool waar ervaringsgericht leren centraal staat. Er zullen ook een aantal vakexperten en mentoren aanwezig zijn om specifieke vragen van iedereen te beantwoorden. Naast de nodige informatie, is er ook een toonmoment waarbij de leerlingen laten zien waaraan ze werken in de klas. De infosessies staan open voor alle leerlingen die de stap naar het eerste of het tweede jaar zetten”, laat Lotte Van Steenberghe weten.

Van 10.30 tot 11.15 uur en van 14 tot 14.45 uur wordt een algemene uitleg gegeven over de werking van de school. Van 11.30 tot 12.30 uur en van 15 tot 16 uur tonen de leerlingen waarmee ze bezig zijn tijdens de lessen. De Freinetschool is gevestigd in de Bareelstraat in Idegem.