Eerste internationale filmfestival in Geraardsbergen Frank Eeckhout

29 januari 2020

17u27 1 Geraardsbergen In het Koetshuis in Geraardsbergen vindt dit weekend het eerste filmfestival van Geraardsbergen plaats. Centrale gast is Philippe Noiret. Hij is gekend van Il Postino, Cinema Paradiso en La Grande Bouffe.

Het filmfestival opent op vrijdag 31 januari in aanwezigheid van festivaldirecteur Filip De Fleurquin en enkele binnen- en buitenlandse acteurs. Na de officiële opening kunnen de aanwezigen om 20 uur genieten van de film Il Postino. Op zaterdag 1 februari om 11 uur wordt de film Le Vieux Fusil gedraaid. Om 14 uur volgt de vertoning van Coup De Torchon en om 20 uur is er nog Cinema Paradiso. Zondag 2 februari volgen nog twee filmvoorstellingen. Om 14 uur is er Alexandre Le Bienheureux, om 16.30 uur. Om 19.30 uur kan je nagenieten van alle films bij een buffet in My Lunchtime langs de Kaai in Geraardsbergen. Tickets reserveren kan via www.salonsdesrefuses.be.