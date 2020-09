Eerste geveltuintje ligt voor woning van Marleen op de Vesten Frank Eeckhout

09 september 2020

10u35 1 Geraardsbergen De primeur voor het eerste geveltuintje in Geraardsbergen is voor Marleen Francq. “Ik hoop dat dit groene initiatief heel veel navolging krijgt", zegt de vrouw.

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk reglement op 1 september kunnen de inwoners van Geraardsbergen een aanvraag indienen om een geveltuintje aan te leggen via de website van de stad. “De eerste aanvragen lopen al binnen. Dit initiatief maakt onderdeel uit van maatregelen en stimulansen die worden genomen om de kwaliteit van wonen in Geraardsbergen te verbeteren. We willen hiermee tegemoet komen aan de vraag van inwoners die al langer de aanleg van een geveltuin wensten. Elk geveltuintje is een kleine ingreep op zich, maar met enkele tientallen zijn ze een mooi gebaar en een duurzaam signaal in onze stad", zegt schepen van Huisvesting David Larmuseau (CD&V).

Het eerste geveltuintje is ondertussen een feit en ligt voor de woning van Marleen Francq op de Vesten. “Ik ben ook binnen in huis omringd door planten, dus was het een logische stap om een geveltuin aan te vragen. Hopelijk krijgt dit initiatief veel navolging”, zegt Marleen. Denk je dat je gevel in aanmerking komt? Vul dan het online aanvraagformulier in dat je op de website van de stad vindt onder de rubriek huisvesting. Je aanvraag wordt dan onderzocht en je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.