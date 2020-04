Eerste Covid-19-patiënt in ASZ Geraardsbergen die langdurig kunstmatig werd beademd, verlaat dienst intensieve zorg Claudia Van den Houte

07 april 2020

19u31 0 Geraardsbergen In het ASZ campus Geraardsbergen werd vandaag, dinsdag, een eerste patiënt met het coronavirus die langdurig werd beademd op de dienst intensieve zorgen, succesvol losgekoppeld van de kunstmatige beademing.

“De patiënt heeft drie weken verbleven op de dienst intensieve zorgen op campus Geraardsbergen, waar hij werd beademd”, zegt Dorien Buyst, communicatieverantwoordelijke van het ASZ. De man werd nu overgebracht naar de Covid-19-verblijfsafdeling om er verder te herstellen. “Hij is er beter aan toe. Hopelijk wacht hem een spoedig herstel.” In Geraardsbergen hebben er al coronapatiënten die er minder erg aan toe waren het ziekenhuis mogen verlaten, maar het is de eerste keer dat er een patiënt die langdurig werd beademd op de dienst intensieve zorgen, werd losgekoppeld van de kunstmatige beademing en de dienst mag verlaten. In het ASZ Aalst/Geraardsbergen/Wetteren verblijven er momenteel in totaal 93 patiënten, voor de drie campussen samen. “Het merendeel wordt beademd. De Covid-19-afdelingen zijn momenteel druk bezet.”

