Exclusief voor abonnees Eerst kocht hij een Calippo. Daarna stak hij zijn opa dood met een schaar PARKET ONDERZOEKT OF KLEINZOON GROOTVADER VERMOORDDE OMDAT DIE HEM GEEN GELD WILDE GEVEN VOOR DRUGS Frank Eeckhout en Inge Bosschaerts

16 augustus 2019

05u00 79 Geraardsbergen Buren zagen de 23-jarige Nick A. woensdagavond nog een waterijsje kopen aan de crèmekar. Minuten later belde hij aan bij zijn grootvader van 81 en stak hem dood met een schaar. Toen zijn grootmoeder tussenbeide wilde komen, keerde hij zich ook tegen haar. Vermoed wordt dat de jongeman in Moerbeke (Geraardsbergen) bij zijn grootouders ging aanbellen om geld te vragen voor drugs. Toen zijn opa weigerde, haalde hij uit.

"We zijn volledig in shock. We begrijpen totaal niet wat Nick bezield heeft." De ouders van de 23-jarige Nick A. zijn volgens mensen in hun dichte omgeving helemaal van de kaart. Het koppel kreeg woensdagavond niet alleen te horen dat hun 81-jarige vader bij hem thuis was vermoord, de moordenaar bleek ook nog eens hun eigen zoon te zijn. "Dit is de grootste nachtmerrie die je als ouder kan overkomen", klinkt het in hun entourage. "Die mensen zijn hier helemaal ondersteboven van. Ze weten niet wat ze met hun emoties moeten aanvangen. Moeten ze verdrietig zijn of boos? Of allebei? Het is allemaal zo verwarrend."

Hoofd in de wolken

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis