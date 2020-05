Eén op vier heeft te zware voet: hoofdprijs voor bestuurder die met 123 per uur door zone 50 raast Frank Eeckhout

11 mei 2020

16u17 5 Geraardsbergen Het valt op: omdat het nog steeds minder druk is op de baan, hebben heel wat bestuurders de neiging om het gaspedaal extra hard in te duwen. De voorbije snelheidscontroles die politie Geraardsbergen/Lierde hield, maken dit helaas pijnlijk duidelijk. Ook zaterdag 9 mei werden er opnieuw heel wat snelheidsduivels gevat. “De hoofdprijs ging naar een bestuurder die met 123 kilometer per in een zone 50 voorbij raasde”, zegt Jurgen De Smet, hoofd van de verkeersdienst.

De verkeersdienst van de politiezone Geraardsbergen/Lierde voerde op zaterdag 9 mei van 19 tot 20.30 uur een verkeersactie met de digitale snelheidsmeter uit op de N496, ter hoogte van kilometerpaal 2 waar een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur geldt. In totaal werden 167 voertuigen gecontroleerd waarvan maar liefst 40 bestuurders, of 24 procent, een te zware voet hadden. “Meer rust op de baan, blijkt voor heel wat bestuurders een vrijgeleide om het gaspedaal extra te gaan indrukken. We stellen niet enkel meer overtredingen vast, de gemeten snelheden liggen ook opvallend hoger. Sommige bestuurders slagen erin om de toegelaten snelheid met meer dan het dubbele te overschrijden. Dit is onaanvaardbaar en levensgevaarlijk”, stelt Jurgen De Smet vast.

123 per uur in zone 50

De gemeten snelheden liegen er inderdaad niet om. Zo kon politie Geraardsbergen/Lierde in de maand april twee bestuurders op de bon slingeren die tegen respectievelijk 128 en 136 kilometer per uur door een zone 70 raasden. Voorbije zaterdag was de hoofdprijs van ‘zwaarste voet’ weggelegd voor een bestuurder die in de bebouwde kom 123 per uur reed. Het mooie weer zorgde er ook voor dat heel wat motorrijders zich waagden aan een ritje. Helaas ging het niet bij alle motards om ‘gezellig cruisen’. “We onderschepten twee hardrijders met een veel te hoge snelheid, zodat hun rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voor 15 dagen. Verder werd ook een groep van vijf motards geverbaliseerd voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. Eén motorrijder - die deel uitmaakte van deze groep - hield zich niet aan de snelheidslimiet én legde daarenboven een positieve speekseltest af. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen”, aldus De Smet.

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) betreurt deze escalatie en keurt het gevaarlijk rijgedrag resoluut af. “Ik stap bijna dagelijks door het centrum van onze stad en stel ook dit gevaarlijk wangedrag van vele bestuurders vast. Ik heb ooit eens het voertuig van een laagvlieger in beslag genomen: ik zal dat nog doen ingeval van herhaling waarbij de bestuurders heel gevaarlijk bezig zijn”