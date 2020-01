Een gewaarschuwd automobilist is er twee waard: politie kondigt flitslocaties aan Frank Eeckhout

27 januari 2020

15u40 0 Geraardsbergen De verkeersdienst van politie Geraardsbergen/Lierde heeft op sociale media de flitslocaties van de komende weken bekendgemaakt. “Deze locaties zijn slechts een deel van alle flitslocaties", waarschuwt de politie.

Hier staat de flitscamera komende weken opgesteld: maandag 27 januari langs de Astridlaan, op vrijdag 31 januari langs de Edingseweg, op vrijdag 7 februari in de Brambroekstraat, op dinsdag 18 februari in de Nieuwstraat in Lierde en op donderdag 20 februari wordt er geflitst in de Kampstraat. “Ook elders en op andere dagen zal er geflitst worden! Je permanent aan de snelheidslimiet houden is dus de boodschap", laat de politie weten.