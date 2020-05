Eén bewoner en één medewerker besmet met COVID-19 in WZC Denderoord, WZC De Populier coronavrij Frank Eeckhout

15 mei 2020

15u51 4 Geraardsbergen Bij een controle in woonzorgcentrum Denderdoord in Geraardsbergen testten één bewoner en één medewerker positief op COVID-19. In woonzorgcentrum De Populier testte iedereen negatief. “We blijven verder maximaal inzetten op de preventieve maatregelen", zeggen beide directeurs.

Via de federale overheid werden bij lokale zorginstellingen en woonzorgcentra 1.100 testkits verdeeld, goed voor 130.000 testen. Ook in Denderoord en De Populier werden bewoners en medewerkers in twee testrondes getest. De resultaten zijn bijzonder bemoedigend: slechts één medewerker en één bewoner testten positief. Beide besmettingen werden vastgesteld in WZC Denderoord. “De medewerker heeft na een verplichte quarantaine het werk ondertussen hervat. De bewoner zit nog in quarantaine. In woonzorgcentrum De Populier zijn alle 85 medewerkers en de aanwezige 90 bewoners negatief", zeggen directeurs Koen Delplace en Jan Schrever.

Ondanks deze mooie resultaten kraaien de zorgmedewerkers geen victorie. “Ze zijn terecht fier op alle geleverde inspanningen, maar beseffen dat tests slechts de weergave van een momentopname zijn. Blijvende aandacht voor alle doorgedreven voorzorgmaatregelen en alertheid bij de zorg voor de bewoners blijven noodzakelijk. Wij zien onze medewerkers de laatste maanden nog meer dan anders van zeer nabij bezig. Zij verrichten echt berenwerk. Het is een voorrecht om met zo’n gemotiveerde teams te kunnen samenwerken", gooien de directeurs een bloemetje naar de medewerkers.