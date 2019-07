Eclips TV verandert van kanaalnummers Frank Eeckhout

15 juli 2019

10u36 13 Geraardsbergen Eclips TV is vanaf 15 juli voortaan te zien bij Telenet op kanaalnummer 51, bij Proximus op kanaal 90 voor Vlaanderen en op kanaal 340 voor Brussel en Wallonië, bij TV Vlaanderen op kanaal 13 en bij Orange vanaf 16 juli op kanaal 39.

Eclips TV is op 15 juli 2017 gestart met als doel een 50+ zender gericht op Vlaanderen en zet in op kwalitatieve en herkenbare programma’s. Om de tweede verjaardag van Eclips TV te vieren wordt de VRT serie van de Collega’s vanaf 15 juli dagelijks in de voormiddag uitgezonden. Het reismerk Evenaar heeft elke dag een vast primetime tv-slot op Eclips TV tussen 18.45 en 22.45 uur. In het weekend start het blok iets vroeger.

“De kanaalswitch zal voor onze kijkers nog wat zoeken worden maar we zijn evenwel erg blij dat we nu 24/7 onze kijkers kunnen bereiken. Het programma-aanbod van Evenaar is een verrijking ook voor de Eclips TV kijker. Evenaar is een sterk reismerk en zal binnen het programma-aanbod van Eclips TV lineair haar vaste fans én nieuwe kijkers bereiken op de gekende kanalen. Evenaar zal zich als reismerk nog meer toeleggen op de uitbouw van haar online aanwezigheid", laat David Larmuseau weten.