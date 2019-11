Dubieuze websites bieden uittreksels uit strafregister aan tegen forse betaling Frank Eeckhout

14 november 2019

10u33 0 Geraardsbergen De dienst Bevolking van de stad Geraardsbergen en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden.

“We willen onze inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een illegale praktijk, waarbij je zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig worden gemaakt. Een uittreksel uit het strafregister kan je altijd rechtstreeks aanvragen bij de dienst Bevolking. Dit kan online via het thuisloket www.geraardsbergen.be/formulieren of aan het loket van de dienst Bevolking in het Administratief Centrum. Deze procedure is bovendien gratis. De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten", laat de stad weten.