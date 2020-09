Duaal leren zit in de lift: “Alle afgestudeerden hebben ondertussen al job” Frank Eeckhout

01 september 2020

11u29 2 Geraardsbergen Duaal leren zit ook dit schooljaar in de lift bij het Atheneum Geraardsbergen. “Dat hoeft niet te verbazen want alle leerlingen, die vorig jaar de duale leervorm beëindigden, kregen een contract aangeboden bij de werkgever waar ze gedurende een heel schooljaar stage liepen en een praktijkgerichte opleiding konden volgen”, zegt trajectbegeleidster Liesbeth Venneman.

Jobs, jobs, jobs. Het is een slogan die in de vorige federale regering haast dagelijks uitgesproken werd. Die slogan wordt nu ook aangegrepen door Atheneum Geraardsbergen om de leervorm Duaal leren in de verf te zetten. Trajectbegeleidster Liesbeth Venneman glundert als ze de cijfers overloopt en vertelt fier over de grote voordelen van een duaal leertraject. “De leerlingen ‘Duaal leren’ zijn drie dagen op de werkplek en slechts twee dagen op school. Door dit systeem krijgen de leerlingen de tijd om een bedrijf te leren kennen en kunnen ze gedurende een volledig schooljaar ervaring opdoen en tegelijkertijd een diploma halen. Het bedrijf krijgt de kans om de leerlingen op te leiden en krijgt zicht op de competenties van de afstuderende. We zijn heel fier dat vorig schooljaar al onze leerlingen een jobaanbieding kregen, het toont aan dat Duaal leren werkt”, zegt de trajectbegeleidster.

Directeur Brecht Persoons verwijst graag naar het diverse aanbod aan duale studierichtingen op het Atheneum. “Vorig schooljaar zwaaiden we de eerste afgestudeerden van de duale trajecten in ‘Installateur Gebouwenautomatisering’, ‘Interieurbouwer’, ‘Kinderbegeleider’, ‘Zorgkundige’ en ‘Restauratievakman Schilder-decorateur’ uit. Diverse sectoren met veel werkzekerheid en voor heel uiteenlopende leerlingenprofielen. De leerlingen staan ook nooit alleen in hun leerproces, want er is constante begeleiding van vakleerkrachten en trajectbegeleiders. Wie een duaal traject wil starten, wordt eerst gescreend op arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid", vult de directeur aan.

Inschrijven voor de Duale-richtingen binnen het GO! Atheneum Geraardsbergen, kan door contact op te nemen met de trajectbegeleister Liesbeth Venneman via liesbeth.venneman@ka-geraardsbergen.be.