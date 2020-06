Druk pinksterweekend voor brandweerpost Geraardsbergen: dakbrand in Moerbeke en autobrand in Viane Frank Eeckhout

Geraardsbergen Met een dakbrand in Moerbeke en een autobrand in Viane heeft brandweerpost Geraardsbergen al een druk pinksterweekend achter de rug.

Zondagnamiddag vatte een schouw vuur in de Dokter Deroolaan in Moerbeke. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al uitgebreid naar het dak van de woning. Eén kamer brandde volledig uit, de andere kamers op de bovenverdieping liepen rook en waterschade op. Burgemeester Guido De Padt bood de bewoners noodopvang op maar via hun verzekering konden zij terecht in een hotel. Zondagnacht vatte een wagen vuur voor een vrijstaande garage in de Beverstraat in Viane. De wagen brandde helemaal uit en ook de garage liep schade op.