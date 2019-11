Dronken bestuurder verliest controle over wagen en gaat over de kop Frank Eeckhout

01 november 2019

17u09 0 Geraardsbergen Op de Aalstsesteenweg in Smeerebbe-Vloergem is een man uit Geraardsbergen vrijdag omstreeks 16 uur met zijn wagen over de kop gegaan.

De man reed richting Geraardsbergen toen hij plots de controle over zijn stuur verloor. De wagen schoot naast de rijbaan, ging over een gracht en kwam op zijn dak tot stilstand. De bestuurder, die zwaar onder invloed was van alcohol, raakte bij het ongeval gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Geraardsbergen. Brandweerpost Geraardsbergen kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.