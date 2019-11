Drie op vier vindt dat Muur geen 50.000 euro waard is om Ronde van Vlaanderen over te sturen Frank Eeckhout

25 november 2019

15u35 0 Geraardsbergen 50.000 euro betalen om de renners tijdens de Ronde van Vlaanderen over de Muur in Geraardsbergen te sturen? Uit onze poll blijkt alvast dat drie op de vier vindt dat Geraardsbergen het geld beter aan andere zaken spendeert. Normaal neemt het stadsbestuur woensdag een beslissing.

In Geraardsbergen is beroering ontstaan over de 50.000 euro die het het stadsbestuur elk jaar betaalt aan Flanders Classics om de Ronde van Vlaanderen over de legendarische Muur te sturen. En dat terwijl die Muur geen scherprechter meer is en al op 100 kilometer van de aankomst beklommen wordt. De beklimming van de Muur zorgt op tv voor mooie beelden en dat is goed voor de citymarketing. Ook de horeca vaart wel bij die beklimming omdat heel wat wielerfans afzakken naar de Oudenbergstad het eerste weekend van april.

De medaille heeft echter ook een keerzijde want naast de 50.000 euro brengt de passage ook nog heel wat andere kosten met zich mee. Er is de inzet van eigen personeel en materiaal en er moet extra politie ingezet worden. Dat alles samen zorgt ervoor dat het kostenplaatje heel wat hoger oploop. Daarnaast zorgt de doortocht ook voor heel wat hinder in het centrum van de stad waardoor steeds meer winkeliers hun ongenoegen laten blijken. Geraardsbergen is nu bezig met het afwegen van de pro’s en de contra’s maar dat de stad geen 50.000 euro meer wil ophoesten, is zo goed als zeker. “Ook zonder geld kan de Muur een extra troef zijn voor de organisatie", liet burgemeester Guido De Padt vorige week optekenen.

Onze poll maakt duidelijk dat de denkoefening van de stad gewettigd is. Maar liefst 1.151 deelnemers brachten hun stem uit en de resultaten zijn liegen niet. Maar liefst 74% is van mening dat Geraardsbergen het geld beter aan andere zaken spendeert. 17% vindt dat de stad 50.000 euro moet blijven betalen omdat een Ronde zonder Muur geen echte Ronde van Vlaanderen is. Daarbovenop zegt 9% dat die doortocht Geraardsbergen heel wat positieve reclame oplevert.

Dan rest uiteraard de vraag of Flanders Classics zich kan vinden in een gratis passage. Gaat Wouter Vandenhaute zich nogmaals de toorn van heel wielerminnend Vlaanderen op de hals halen door de Muur een tweede keer te schrappen uit het parcours? Misschien kan hij eens te rade gaan bij de organisatoren van de Tour de France. Ook die stuurden de renners de voorbije zomer over de kasseien van Muur en daarvoor hoefde Geraardsbergen geen cent te betalen.