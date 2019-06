Drie Muren gaan nauwer samenwerken Frank Eeckhout

27 juni 2019

17u54 5 Geraardsbergen De Muur van Geraardsbergen maakt sinds 2017 deel uit van een driestedenband met ‘Muro Ca del Poggio’ van San Pietro di Feletto en de Côte van Mûr-de-Bretagne. Nu wordt er ook een werkgroep samengesteld om in de toekomst samen projecten uit te werken.

Het idee van een verbroedering tussen de Muur van Geraardsbergen en de Muro di Ca’del Poggio ontstond tijdens de Giro in 2014. In mei 2015 werd er al een intentieverklaring tussen de twee gemeentebesturen ondertekend in Geraardsbergen. Een jaar later werd tijdens een tegenbezoek van burgemeester Guido De Padt aan San Pietro di Feletto een officieel protocol ondertekend. In 2017 werd een nieuwe intentieverklaring tot samenwerking opgemaakt tussen de drie muren, officieel bekrachtigd in Guerlédan op 12 juli 2017. Jaarlijks wordt eenmaal samengekomen, afwisselend in drie landen, om de gemeenschappelijke acties te bespreken en te promoten.

In 2019 ontstond het idee om een werkgroep op te richten. Het protocol voor de oprichting is klaar en zal worden ondertekend in het weekend van 6 juli, bij de passage van de Ronde van Frankrijk in Geraardsbergen. De ondertekenaars zijn Geraardsbergen, San Pietro di Feletto en Mûr-de-Bretagne. De taken van de werkgroep zijn onder meer het ontwikkelen van projecten en acties ter promotie van het toerisme, de cultuur en de sociale relaties.