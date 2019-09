Drie lagere scholen zijn nieuwe schooljaar gestart op zonne-energie Frank Eeckhout

18 september 2019

12u04 2 Geraardsbergen Het Sint-Catharinacollege Moerbeke, De Springplank en ‘t Zarlarhartje zijn het nieuwe schooljaar gestart op zonne-energie. “Deze lagere scholen zien een opportuniteit om samen met de stad onze activiteiten rond hernieuwbare energie verder uit te bouwen", zegt duurzaamheidsambtenaar Liesbet Van de Casteele.

In het kader van Overal Stroomversnellers heeft het stadsbestuur van Geraardsbergen ruim 33.000 euro subsidies van het Vlaams Energieagentschap binnengehaald. Op basis van een selectiereglement zijn drie lagere scholen geselecteerd: het Sint-Catharinacollege Moerbeke, De Springplank en ‘t Zarlarhartje. “Deze scholen hebben deze zomer zonnepanelen laten installeren door energiecoöperatie Denderstroom, die de investering op zich neemt en de kans biedt aan ouders en inwoners om te participeren. De scholen ontvangen elk een derde van het subsidiebedrag en engageren zich om met de subsidie en de winst van de zonnepanelen energiebesparende maatregelen te financieren", legt Liesbet Van de Casteele uit.

Het Sint Catharinacollege dankt het stadsbestuur en Denderstroom voor de aangename samenwerking en de kans om in te stappen in hernieuwbare energiebronnen. “In onze scholen in Zarlardinge en Onkerzele opteren we voor nieuwe, isolerende ramen en in onze vestiging in Moerbeke beraden we ons over de verwarmingssystemen om ten volle in te zetten op energiebesparing en -efficiëntie", laat de directie weten.

Klimaatcharter

Alle lagere én secundaire scholen in Geraardsbergen hebben vorig jaar het klimaatcharter ‘De bende van Geraardsbergen’ ondertekend. De scholen van Geraardsbergen zijn het er over eens: ze willen van hun leerlingen klimaatbewuste burgers maken en zelf bijdragen aan een klimaatgezond Geraardsbergen. Het stadsbestuur neemt met deze ondersteuning een trekkersrol op binnen de uitvoering van het regionaal klimaatplan.