Dolfijne School krijgt VIP-behandeling bij politie Geraardsbergen/Lierde Frank Eeckhout

25 juni 2019

17u16 0 Geraardsbergen Twaalf leerlingen van De Dolfijne School uit Idegem werden vandaag warm verwelkomd door de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde. Hun werk, een compleet nieuw ontworpen MEGA-logo, werd geselecteerd als winnaar in het kader van het MEGA-project (Mijn Eigen Goed Antwoord).

Samen met de MEGA-fuif is de VIP-dag een afsluiter van het MEGA-lessenpakket dat alle leerlingen uit het 6de leerjaar in Geraardsbergen en Lierde krijgen. De Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde is reeds jaren partner van dit succesvol project. Een project dat is gericht op preventie inzake middelengebruik en erin bestaat jongeren te stimuleren in het maken van ‘gezonde’ keuzes.

Een jaarlijks terugkerende opdracht - die deel uitmaakt van het lessenpakket - is het ontwerpen van een knutselwerk rond het thema ‘genotsmiddelen’ (alcohol, tabak, drugs…). “De voorbije jaren mochten de kinderen steeds een zelf gekozen project indienen” zegt Joke de Groote, consulente op de afdeling Kwaliteit&Beheer bij de politie én lid van het MEGA-team. “Dit jaar waren we echter dringend toe aan een nieuw MEGA-logo en wie anders dan de kinderen zelf kunnen zo’n creatieve opdracht tot een goed einde brengen” lacht Joke.

En creatief waren ze. Maar liefst 170 logo’s mochten ze bij het korps van Geraardsbergen/Lierde onder de politieloep nemen. En ook nu weer waren er pareltjes van werkjes bij. Passeerden onder meer de revue: een logo in de vorm van een vuurbal en een logo waarbij het woord MEGA voorzien werd van een springend, hangend of liggend ventje op elke letter. Uiteraard kan er maar één iemand de winnaar zijn. En dit jaar was die eer weggelegd voor Zita, zesdeklasser uit De Dolfijne School. Zij ontwierp het meest originele logo in de vorm van een MEGAfoon. Samen met haar klasgenootjes mocht Zita vandaag haar hoofdprijs in ontvangst nemen: een 2 uur durende rondleiding doorheen het politiegebouw, professioneel aan elkaar gepraat door MEGA-inspecteurs Wouters en Van Mulders. Vingerafdrukken nemen, het simuleren van een videoverhoor en zelfs het vangen van een boef én een foto op de politiemotor maakten deel uit van hun ‘dolfijn’ bezoek.

De voorbije jaren mocht korpschef Jurgen De Landsheer al verschillende zesdejaars welkom heten in de Denderstraat. “De jeugd is een belangrijke doelgroep bij de preventieve aanpak van drugsmisbruik. De 10 MEGA-lessen geven hen als het ware een weerbaarheidstraining ten aanzien van genotsmiddelen. De VIP-dag is telkens weer een mooie afsluiter voor de winnende klas” besluit De Landsheer.