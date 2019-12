Doe eens een voorstelling in CC De Abdij cadeau Frank Eeckhout

04 december 2019

16u27 3 Geraardsbergen Een voorstelling in CC De Abdij cadeau doen? Dat kan met de cadeaucheques van CC De Abdij. “Ze zijn er vanaf 5 euro en blijven onbeperkt geldig", laat cultuurfunctionaris Veerle Cherretté weten.

Trakteer oma en opa op quality time met de kleinkinderen tijdens ‘Concertantes’ van Ans en Wilma. Geef je man een avond ‘Full Contact Tour’ van Steven Mahieu cadeau. Kom met vrienden naar ‘The Great Belgian Songbook’ en bezorg jouw tante een fijne avond met ‘The Duet Sessions’ van Guy Swinnen & The Ladies. Jouw collega weet zeker en vast ‘Den beer heeft mij gezien’ te smaken en jouw tieners in huis willen Piet De Praitere ook aan het werk zien. En voor wie denkt alles al gezien te hebben, kan je een ticket voor Ginger Black Ginger onder de kerstboom leggen. “En ook voor wie geen voorstelling weet uit te kiezen, hebben we cadeaucheques. Het ideale kerst- of nieuwjaarsgeschenk", zegt Veerle Cherretté.