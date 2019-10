Dochtertje (4) van doodgeslagen Sandra: “Mijn mama is dood door mijn papa met een hakmes. Ik zei stop maar hij heeft niet gestopt” ADN

21 oktober 2019

17u50

Bron: Belga 12 Geraardsbergen Thomas C., de 42-jarige Nederlander die beschuldigd wordt van doodslag op zijn 38-jarige vriendin Sandra Stompf in 2015 in Onkerzele (Geraardsbergen) en van poging doodslag op haar buurvrouw, bleef zijn vriendin steken - zelfs toen zijn dochtertje hem smeekte te stoppen. Dat bleek vandaag voor het Gentse hof van assisen. "Mijn mama is dood door mijn papa met een hakmes. Ik zei stop maar hij heeft niet gestopt", verklaarde het 4-jarige kind een week na de feiten.

De feiten gebeurden op 10 juni 2015 in de woning van de vrouw in de Volderstraat in Onkerzele. Volgens de beschuldigde vertelde ze die dag dat ze al een tijdje een relatie had met een andere man, en sloegen zijn stoppen door. De vrouw liep een dertigtal snij- en steekverwondingen op met een mes en een hakmes en overleed aan haar verwondingen.



De buurvrouw van het slachtoffer had tumult gehoord en kwam kijken, maar ze werd ook aangevallen en gestoken door de beschuldigde. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde de aanval. C. moet zich daarom ook verantwoorden voor poging doodslag op de buurvrouw.

“Niet goed geluisterd”

Vandaag werd het audiovisueel verhoor van de 4-jarige dochter afgespeeld voor het hof van assisen. "Ik heb alles gezien", zei het meisje. "Mijn mama is dood door mijn papa met een hakmes. (..) Mijn papa is ziek geworden. (..) Ik zei stop maar hij heeft niet gestopt. Er was overal bloed. (..) Mijn broer heeft ook stop gezegd. Mijn papa moest stoppen maar hij wou niet stoppen. Hij heeft niet goed geluisterd. (..) Ik wou mijn mama daarna verbeteren maar ik kon haar niet verbeteren." Volgens de agente die het verhoor afnam, was het kind heel aangedaan door de feiten.

Uit de getuigenis van de wetsdokter bleek dat het dodelijk slachtoffer doodbloedde nadat de longen geraakt werden. De vrouw had vier fracturen aan de schedel, drie steekletsels in de long, verschillende breuken van de ribben, twee steekwonden in het hart, een perforatie van het middenrif, 12 snij- en kapverwondingen ter hoogte van het hoofd en tientallen afweerletsels. De fracturen aan de schedel waren achteraan het hoofd, waardoor de vrouw met haar rug naar de beschuldigde moet gestaan hebben.

De buurvrouw had ook eveneens verschillende kapverwondingen en afweerletsels, vooral op de armen. De letsels waren niet dodelijk, stelde dokter Werner Jacobs. "Moest mevrouw zich te midden van een veld zonder medische hulp bevonden hebben, had ze wellicht na tien minuten het bewustzijn verloren door het bloedverlies en zou ze uiteindelijk overleden zijn, maar dat was niet het geval." De vrouw is wel voor een deel arbeidsongeschikt en nog altijd onder de indruk van de gebeurtenissen.

Morgen komt onder meer de onderzoeksrechter aan het woord.