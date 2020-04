Delhaize neemt extra veiligheidsmaatregelen na noodkreet klant: “Ik sloeg helemaal in paniek” Frank Eeckhout

14 april 2020

10u41 0 Geraardsbergen De zaakvoerder van de Delhaize winkels in Geraardsbergen en Zottegem neemt extra maatregelen nadat een klant een noodkreet op sociale media postte. “Ik heb nadien een goed gesprek gehad met de zaakvoerder en hij beloofde extra maatregelen te treffen", zegt Geraardsbergenaar Jimmy Colman.

Het angstzweet brak uit bij Jimmy Colman toen hij net voor het paasweekend inkopen ging doen in de Delhaize in Geraardsbergen. “Buiten deed het personeel er alles aan om klanten een ontsmette winkelkar te geven maar eens binnen hadden heel wat klanten plots lak aan de voorschriften. Er werd gedrumd en voorgestoken en de afstandsregels werden allerminst gerespecteerd. Het leek wel ieder voor zich. Ik raakte in paniek en liet een boodschap achter op Facebook. Ik had misschien beter contact opgenomen met de zaakvoerder maar aan de andere kant wilde ik de klanten wel op hun verantwoordelijkheid wijzen", zegt Jimmy.

De dag nadien had Jimmy alsnog een telefonisch onderhoud met de zaakvoerder. “Hij beaamde dat het vrijdag inderdaad niet normaal was. Hoogstwaarschijnlijk door het paasweekend in het verschiet. Ik heb mijn bericht op Facebook weggehaald nadat de zaakvoerder toezegde extra middelen in te zetten in verband met het naleven van veiligheidsvoorschriften. Op de Facebookpagina van Delhaize staat alleszins te lezen dat ze de maatregelen in verband met de perimeter per klant hebben aangescherpt en er komen meer borden verspreid in de winkel om de klanten erop te wijzen afstand te houden. Ook zal hij trachten een portier in te schakelen bij piekmomenten", aldus Jimmy.

Om de veiligheid van klanten en van de medewerkers nog beter te kunnen garanderen, installeerde Delhaize vorige week al extra plexiglazen rond de kassa’s. “Om de social distancing regels te kunnen handhaven en om wachttijden te vermijden, vragen wij indien mogelijk om volgende tijdspannes te vermijden: maandag tot donderdag van 11 tot 14 uur, vrijdag en zaterdag 10 tot 18 uur en zondag 10 tot 12 uur. Buiten deze uren zal het rustiger zijn en zullen er normaal geen wachttijden zijn", laat de zaakvoerder op de Facebookpagina’s van de winkels weten.