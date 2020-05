De wekelijkse markt is terug: “Alleen het vroeg opstaan wordt weer wennen” Frank Eeckhout

18 mei 2020

11u20 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Geraardsbergen De Nationale Veiligheidsraad zette vorige week het licht op groen voor de wekelijkse markten. In onze regio ging de primeur naar Geraardsbergen. Het stadsbestuur had de nodige maatregelen getroffen om alles veilig te laten verlopen maar hier en daar was er wel een marktkramer te bespeuren die het niet zo nauw nam met die regeltjes. De marktkramers waren wel tevreden dat ze hun activiteiten konden hervatten. “Alleen het vroeg opstaan wordt weer wennen”, lacht marktkraamster Liselotte.

Om het marktgebeuren in veilige banen te leiden, voerde het stadsbestuur toegangscontroles in. Aan de ingang kregen de marktgangers een pasje en werden de handen ontsmet. Twee stewards gaven een woordje uitleg waarna de bezoekers een half uur de tijd kregen om hun boodschappen te doen. Lekker keuvelen aan de kramen zat er dus niet in. Na afloop een koffie gaan drinken op één van de vele terrassen in het centrum ook niet want de horecazaken blijven zeker nog tot 8 juni gesloten en wellicht zelfs langer.

Ook de marktkramers werden aan enkele verplichtingen onderworpen. “Het dragen van mondmasker en handschoenen is verplicht voor de marktkramer en iedereen die er werkt", zegt schepen Ann Panis (Open Vld). Toch nam niet iedereen het even nauw met deze veiligheidsvoorschriften want niet elke marktkramer droeg een mondmasker. Anderen hadden hun face shield na een tijdje al omhoog gezet of droegen het mondmasker onder hun kin. We merkten zelfs een marktkramer op met een sigaar in de mond. En dat was niet echt naar de zin van burgemeester Guido De Padt (Open Vld). “Deze ochtend hebben we iedereen nog eens op de veiligheidsvoorschriften gewezen. Dat die na een uur door sommigen al aan de kant geschoven worden, kan echt niet door de beugel. Ik ga meteen nog eens mijn ronde doen en iedereen op zijn of haar verplichtingen wijzen", reageert De Padt. Vijf marktkramers voldeden niet aan de voorschriften en kregen een waarschuwing.

Het contact met de klanten, daar doe ik het voor marktkraamster Liselotte

Ondanks alle perikelen en voorschriften is het heropenen van de markten een hele opluchting voor de marktkramers. “Ik heb het contact met de klanten echt gemist", zegt Liselotte, die met kaas , vlees en charcuterie op de markt staat. De vrouw uit Roeselare was al vroeg uit de veren om op tijd in Geraardsbergen te zijn. “Ik ben om 5 uur opgestaan. Dat wordt wel opnieuw wennen. Maar ik doe het met plezier want ik heb mijn klanten gemist. Tijdens onze verplichte sluiting heb ik wel online bestellingen en thuislevering gedaan maar dat is toch niet hetzelfde. Het contact met de klanten, daar doe ik het voor", zegt ze.

Voor de marktgangers was het allemaal een beetje wennen. “Hopelijk is dat virus rap weg zodat we weer normaal naar de markt kunnen komen. Want zo is het echt niet plezant. Mensen hebben schrik om tegen elkaar te praten. E een terrasje doen, is helemaal uitgesloten. De markt is normaal een sociaal gebeuren maar op deze manier is er niet veel sociaal aan”, zeggen Brigitte en Erna.