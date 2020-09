De Lijn gaat coronavoorschriften op bussen controleren Frank Eeckhout

05 september 2020

20u04 0 Geraardsbergen Vervoersmaatschappij De Lijn gaat maandag en dinsdag de coronavoorschriften op de bussen in Geraardsbergen en omgeving controleren. Dat laat waarnemend burgemeester Kirstin Vangeyte (Open Vld) weten.

Ook in Geraardsbergen zijn er klachten over overvolle bussen. Dat kon de politie vrijdag met ogen vaststellen. “De Lijn gaf aan geen extra bussen te kunnen inleggen op de spitsmomenten omdat alle bestaande bussen dan al rijden. Maandag en dinsdag gaat De Lijn wel extra controles uitvoeren op de bussen en tijdstippen die problematisch waren. Controleurs gaan toezien dat na het instappen de spreiding naar voor en achter correct verloopt en of de mondmaskerverplichting correct nageleefd wordt. Het is primordiaal dat de leerlingen op een veilige manier naar school kunnen en dat de verspreiding van het virus niet onnodig bewerkstelligd wordt door overdreven dichte contacten of het niet dragen van een masker. Nu iedereen in onze stad zo veel inspanningen levert, in het bijzonder ook scholen en leerkrachten, verwachten wij ook van De Lijn om maximale inspanningen te leveren om de verspreiding van het virus tegen te gaan", zegt Kristin Vangeyte.