De Dolfijne School luidt de bel voor recht op goed onderwijs Frank Eeckhout

06 oktober 2019

10u26 0 Geraardsbergen De Dolfijne School in Idergem heeft vrijdag ook deelgenomen aan de actie “Saved by the bell”.

“Met dit gebaar willen we aandacht vragen voor het recht op goed onderwijs. Niet alle kinderen krijgen echter de kans om naar school te gaan en deze actie leek ons de uitgelezen manier om hiervan bewust te worden. Ook om de internationale Dag van de Leerkracht te vieren, lieten we onze school horen. De schoolbel rinkelde extra lang en de kinderen brachten een fluitje of bel mee naar school om de actie extra kracht bij te zetten. “Saved by the bell” leefde niet alleen op de speelplaats, maar ook in de klassen. Er werden gesprekken gevoerd, geknutseld en filmpjes bekeken. Het gaf een goed gevoel om samen onze schouders onder dit project te zetten”, zeggen de leerkrachten in koor.