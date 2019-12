David Galle komt naar het Arjaantheater Frank Eeckhout

02 december 2019

16u34 0 Geraardsbergen David Galle komt op vrijdag 20 december naar het Arjaantheater in Geraardsbergen. Hij brengt er nieuwste voorstelling ‘Komt’.

In de tijden waarin iedereen zich een virtuele identiteit kan aanmeten gaat David Galle tegen de stroom in. Hij is niet op tv of online. Hij komt. In het echt. Op zoek naar de klik zonder muis. Naar het contact zonder stopcontact, een band zonder breedband. Analoog, echt en recht voor uw neus. Geen gemanipuleerd verhaal vol zelfvertrouwen met alleen maar gefilterde momenten waar zijn schoonste kant goed uit komt. Neen, dit is het verhaal van een mondige twijfelaar. En mondig is hij wel, David Galle: wie hem eerder aan het werk zag weet dat als geen ander kan vertellen, en hij amper het publiek van zijn lippen krijgt. Tickets kosten 15 euro en kunnen besteld worden op het nummer 054/43.72.61, via mal naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.ccdeabdij.be.