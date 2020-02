Dag van de Zorg in OZC Sint-Vincentius Frank Eeckhout

28 februari 2020

10u35 1 Geraardsbergen OZC Sint-Vincentius in Viane opent op zondag 15 maart deuren voor het grote publiek. “Die dag kan iedereen komen kijken hoe we onze mooie woorden omzetten in daden", zegt communicatieverantwoordelijke Sven Selleslagh.

Het hoofdthema van deze editie van Dag van de zorg is ‘werken in de zorg’. Met meer dan tweehonderd vaste medewerkers en tal van externe partners is het OZC een van de grootste werkgevers in de streek. “Voor wie uitkijkt naar een job of stage in de zorgsector, is deze opendeurdag een uitgelezen kans om te zien en te horen hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toegaat. De verschillende zorgdisciplines, van leefgroepbegeleiders over verpleegkundigen tot therapeuten, zullen bezoekers met plezier te woord staan. Maar ook het omkaderend personeel, zoals onderhoudsmedewerkers, techniekers en koks, tonen je graag de knepen van het vak", vertelt Sven Selleslagh.

Het eerste deel van de rondleiding toont het dagverloop van een bewoner, van ochtend- tot nachtverzorging. “Bezoekers krijgen een zicht op de vele activiteiten die binnen de voorziening georganiseerd worden, zoals crea-ateliers, snoezelsessies en klankbaden. Daarnaast zullen ook verschillende externe partners hun activiteiten toelichten. Ondanks populaire tv-programma’s rond mensen met een verstandelijke beperking en de vele bezoekgroepen die jaarlijks een rondleiding krijgen, merken we dat deze doelgroep nog veel mensen afschrikt. Voor het personeel een reden te meer om een opendeurdag te organiseren, want wie nog nooit kennismaakte met de kleurrijke persoonlijkheden uit het zorgcentrum ervaart misschien wel de grootste beperking van allemaal”, besluit Selleslagh.