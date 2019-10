Dag tegen kanker in ASZ: Steven Van Herreweghe en Guido De Padt spelden gele lintjes op bij bezoekers Frank Eeckhout

16 oktober 2019

12u13 3 Geraardsbergen De drie campussen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis besteden op donderdag 17 oktober heel wat aandacht aan de Dag tegen Kanker. “Dan steken we met z’n allen kankerpatiënten en hun naasten een groot hart onder de riem", laat communicatieverantwoordelijke Dorien Buyst weten.

Het ASZ biedt een uitgebreid programma aan met verwennerij voor zijn patiënten op de oncologische afdelingen, maar ook massagesessies door studenten van de school Dames van Maria, initiatieles yoga, infostanden en een workshop ‘look good, feel better’ voor alle kankerpatiënten. Tevens vinden er infosessies plaats op de campussen Aalst en Geraardsbergen.

Aalstenaar Steven Van Herreweghe komt op 17 oktober lintjes opspelden aan het onthaal op campus Aalst. Burgemeester Guido De Padt komt op campus Geraardsbergen gele lintjes opspelden bij bezoekers. Nadien zal hij de patiënten van de afdeling Oncologie een bezoekje brengen. “Iedereen kent wel iemand die te maken krijgt met kanker. Kanker heeft een grote impact op het leven van kankerpatiënten en de mensen in hun omgeving. Het is dan ook zeer belangrijk om er openlijk over te babbelen en het onderwerp onder de aandacht te brengen. Door het gele lintje te dragen laten we hen voelen dat ze omringd zijn door mensen die hen steunen en dat ze er niet alleen voor staan,” zegt burgemeester Guido De Padt.