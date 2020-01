Daan Hugaert, Elise Bundervoet en Marc Stroobants brengen ‘Een paar is twee’ in Arjaantheater Frank Eeckhout

10u50 1 Geraardsbergen Daan Hugaert, Elise Bundervoet en Marc Stroobants brengen op vrijdag 24 januari om 20 uur de voorstelling ‘Een paar is twee’ in Arjaantheater in Geraardsbergen.

De roman ‘Een paar is twee’ van Toon Van Mierlo zette Mieke Laureys en Daan Hugaert aan tot het maken van een gelijknamige theatervoorstelling. Waar in het boek drie gehuwde koppels elk op hun manier succesloos hun duobestaan proberen uit te breiden, toont de voorstelling ons een koppel dat plots uit drie bestaat. Maar een koppel is beperkt, tot twee. Dat leidt tot gedoe, problemen, ruzie, toestanden. Maar laat jou dat niet tegenhouden, want Daan Hugaert, Elise Bundervoet en Marc Stroobants doen de lachspieren met hun snedige dialogen en grappige scènes overuren draaien. En ze laten de toeschouwer zelf partij kiezen. Als dat al nodig zou zijn. Tickets kosten 16 euro en kunnen besteld worden op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.ccdeabdij.be.