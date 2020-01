Cyrilla Naudts viert 101ste verjaardag in WZC De Vlamme Frank Eeckhout

31 januari 2020

17u27 0 Geraardsbergen Cyrilla Naudts, beter bekend als Linda Naudts, heeft vrijdag haar 101ste verjaardag gevierd in WZC De Vlamme in Erwetegem.

Een delegatie van het stadsbestuur ging vrijdag langs om Linda te feliciteren met deze bijzondere verjaardag. Cyrilla, die liefst wordt aangesproken als Linda werd geboren in Laarne op 1 februari 1919. Reeds op jonge leeftijd werd Linda zelfstandig antiquair in Antwerpen. Negen jaar geleden kwam deze kranige dame wonen in WZC De Vlamme. Intussen is ze er een graag geziene en gekende gast met zeer veel vrienden en kennissen. Linda wandelt dagelijks door het WZC en gaat op bezoek bij haar medebewoners. Haar geheim om 101 te worden: een dagelijks pintje.