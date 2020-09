Cultuursector en verenigingen kunnen gratis of aan heel laag tarief gebruik maken van De Doos in De Gavers Frank Eeckhout

19 september 2020

10u00 0 Geraardsbergen De Oost-Vlaamse provinciale domeinen willen de cultuursector en het verenigingsleven in de regio een duwtje in de rug geven. “Organisatoren kunnen van 1 oktober tot en met 31 december gratis of aan een heel laag tarief gebruik maken van de infrastructuur van de domeinen bij het organiseren van evenementen en activiteiten”, laat gedeputeerde Annemie Charlie weten.

Het provinciebestuur mikt met dit initiatief enerzijds op professionele organisatoren die ruime zalen of terreinen in een leuke omgeving zoeken voor hun kleinschalige evenementen. Anderzijds kunnen de locaties ook een oplossing bieden aan lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen voor een spaghetti-avond, vergadering of activiteit waar nu niet genoeg ruimte voor is. In onze regio gaat het om polyvalente zaal De Doos, de feestweide en het strand in De Gavers in Onkerzele.

“De cultuursector en het verenigingsleven zijn hard getroffen door de coronacrisis. Theatergezelschappen, hobbyclubs, concertorganisatoren, het is maar een greep uit het lijstje van verenigingen en mensen die de laatste maanden hun activiteiten gedeeltelijk of volledig moesten stopzetten. We hopen met het provinciebestuur een klein verschil te maken door onze zalen en terreinen heel toegankelijk te maken", zegt Annemie Charlier. Geïnteresseerden nemen contact op met het recreatiedomein. Meer info is terug te vinden op de website van de provincie.