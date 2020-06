Crowdfunding voor uniek bosbordspel voor kinderen met een mentale beperking Frank Eeckhout

06 juni 2020

12u39 0 Geraardsbergen Patricia Vanslambrouck, Bea Nachtergaele en Carine Geenens van Astertechnics uit Geraardsbergen zijn een crowdfunding gestart voor een uniek bosbordspel voor kinderen met een mentale beperking. “In ons Fablab worden de onderdelen gemaakt met 3D-printers, vinyl- en laser-cutters. De 15-jarige Sjouke Van der Pulst zorgt voor de illustraties van de 40 doe-opdrachten", vertelt Patricia.

De vzw Astertechnics is in de regio gekend om haar activiteiten, kampen en workshops voor jongeren rond wetenschap, technologie en ontwikkeling. Met een Fablab wil Astertechnics creativiteit, ontwikkeling en ondernemerschap van jongeren stimuleren met bijzondere aandacht voor gelijke kansen voor iedereen. “Het aanbod voor buitenschoolse activiteiten is het afgelopen decennium enorm gegroeid. Toch blijven bepaalde doelgroepen zoals kansarmen, kinderen met ASS of een lichte motorische achterstand, hoogbegaafde kinderen en zelfs meisjes op hun honger zitten als het gaat over de vrije tijds activiteiten rond science, technology, engineering, arts and mathematics (STEAM). Daarom zijn we al een tijdje aan het denken om een activiteit te ontwikkelen speciaal voor kinderen en jongvolwassenen met een mentale beperking. Hierdoor ontstond het ambitieuze plan, samen met Bea Nachtergaele en Carine Geenens, om een soort groot gezelschapsspel te ontwikkelen dat in het bos kan worden gespeeld", vertelt Patricia.

Het doel is om 2.350 euro op te halen om zo het materiaal te kunnen aankopen voor de spellen Patricia Vanslambrouck

Eénmaal het spel klaar is, kan het gratis uitgeleend worden bij Astertechnics, De Helix in Geraardsbergen en de Kaaihoeve in Zwalm. Bert De Somviele, directeur van Bos+ en Geraardsbergenaar nam graag het peterschap van dit project op zich. Voor de aanmaak van de drie grote spellen is Astertechnics gestart met een crowdfundingcampagne. “Het doel is om 2.350 euro op te halen om zo het materiaal te kunnen aankopen voor de spellen. Ook zullen er nog een bijkomende vinylcutter, een lasapparaat en vijf laptops aangekocht worden. Dit stelt Astertechnics in staat om de activiteiten voor specifieke doelgroepen nog verder uit te breiden. Het unieke aan de crowdfunding is dat het project gedragen zal zijn door de mensen in de ruime omgeving die met een kleine bijdrage een groot verschil kunnen maken. Je krijgt een fiscaal attest voor een gift boven 40 euro. De crowdfunding-campagne loopt tot eind juli. Als Astertechnics op dat moment bij vrienden, sympathisanten en bedrijven het bedrag opgehaald heeft, dan verdubbelt Streekmotor23 dit bedrag. Streekmotor23 is het streekfonds dat in Zuid-Oost-Vlaanderen projecten mee financiert die mens en omgeving met elkaar verbinden. De fondsen worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting", geeft Patricia nog mee.

Alle info kan je terugvinden op deze actiepagina www.streekmotor23.be/project/27336.