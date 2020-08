Crisiscel houdt stijgend aantal coronabesmettingen nauwlettend in de gaten Frank Eeckhout

07 augustus 2020

10u57 0 Geraardsbergen De stedelijke crisiscel houdt het stijgend aantal coronabesmettingen in Geraardsbergen nauwlettend in de gaten. De voorbije week testten 8 inwoners positief waardoor Geraardsbergen de alarmdrempel overschreden heeft.

“In onze stad is de afgelopen dagen een beginnende stijging opgemerkt van het aantal besmettingen door COVID-19. Dit is een knipperlicht, maar nog geen reden tot alarm. Verdere analyse wordt opgestart om te onderzoeken of een verklaring of reden gevonden kan worden voor deze stijging", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld). De interne crisiscel onder leiding van de burgemeester, bestaande uit een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur, de brandweer, de politie, het ASZ, de huisartsen en eerstelijnszone houden de vinger aan de pols en volgen alles nauwgezet op. “Op www.coronafacts.be kan je niet alleen de evolutie zien in Geraardsbergen voor een gedetailleerd overzicht van de evolutie van het aantal besmettingen. Je kan ook in de omliggende gemeenten en op andere niveaus de situatie opvolgen", laat De Padt nog weten.