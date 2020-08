Coronavirus niet verdwenen: 10 geregistreerde besmettingen in één week Frank Eeckhout

19 augustus 2020

08u41 0 Geraardsbergen Met 10 besmettingen in één week is het coronavirus nog lang niet verdwenen in Geraardsbergen. De Oudenbergstad zit daardoor weer in de alarmzone.

Na enkele dagen zonder positieve gevallen met COVID-19, zijn er recent opnieuw 10 coronabesmettingen vastgesteld in Geraardsbergen. “De situatie wordt op de voet opgevolgd door de crisiscel en er is geen reden tot ongerustheid”, stelt burgemeester Guido De Padt (Open Vld) de inwoners gerust. “Het blijven volgen van de zes gouden regels is cruciaal om de verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan. De maatregelen naleven zorgt ervoor dat het aantal besmettingen niet stijgt en hiermee beschermen we de kwetsbare groepen in onze samenleving.”