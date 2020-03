Coronavirus legt ook ijskarren

aan de ketting Frank Eeckhout

19 maart 2020

14u49 0 Geraardsbergen Door het coronavirus mogen ook de ijskarren niet meer uitrijden. Dat staat in de bijkomende maatregelen die de federale overheid deze week nam in de strijd tegen het virus. “Daar was aanvankelijk wel onduidelijkheid over”, zegt Jeannine Everaert van Roomijs Everaert uit Geraardsbergen.

Sinds begin deze maand klonken de deuntjes van de ijskar opnieuw in de straten van onze gemeenten, maar sinds woensdag staan de ijskarren weer op stal. Op bevel van de federale overheid.

Dat zorgde op woensdag zelf nog voor onduidelijkheid waardoor heel ijsventers nog uitreden. “Wij zijn dit seizoen nog niet gestart. Nochtans staan onze ijskarren klaar om uit te rijden”, vertelt Jeannine Everaert. “Voor ons start het ijsjesseizoen het weekend na de Eerste Toog in Geraardsbergen, maar toen was het nog wat frisjes. Daarna doken de eerste besmettingen met het coronavirus op en beslisten we om te wachten.”

En dat bleek een goede beslissing te zijn, want sinds nu moeten de ijskarren dus opnieuw aan de ketting. “De gezondheid van onze klanten staat voorop. Maar eens de situatie onder controle is en het licht op groen wordt gezet, kunnen onze klanten zeker weer genieten van onze ijsjes”, verzekert Jeannine.

