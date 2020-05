Corona-uitbraak onder controle in Baronie van Boelare Frank Eeckhout

15 mei 2020

15u39 3 Geraardsbergen In woonzorgcentrum de Baronie van Boelare in Geraardsbergen is de corona-uitbraak onder controle. “Vanaf woensdag kunnen de bewoners bezoek ontvangen via onze babbelbox", zegt algemeen directeur Maarten Van Nieuwenhove.

Woonzorgcentrum Baronie van Boelare in Geraardsbergen telt negen vermoedelijke overlijdens aan het coronavirus. “De residenten waren allemaal 90 jaar of ouder. Onze andere centra ’t Cautervelt, Ter Linden, ’t Hooghvelt en De Vrijheid bleven coronavrij. Vandaag is de situatie in de Baronie van Boelare stabiel. Onze residenten stellen het allemaal goed. Ondertussen is er in elke voorziening een mogelijkheid tot cohorte en kunnen wij eindelijk ad rem reageren en testen. Dit zal onze werking uiteraard veel vergemakkelijken. Woensdag starten we trouwens met een babbelbox. Die zal toelaten om familie te ontvangen”, laat Maarten Van Nieuwenhove weten.