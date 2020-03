CORONA. Opendeurdag OZC Sint-Vincentius afgelast Frank Eeckhout

04 maart 2020

17u28 48 Geraardsbergen De kabinetten van ministers Beke en De Block hebben op aanraden van het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist om Dag van de Zorg dit jaar niet te laten doorgaan.

Door de binnenlandse verspreiding van het coronavirus, is het onverantwoord om een grote massa in contact te brengen met kwetsbare personen. De opendeurdag die op 15 maart zou plaatsvinden in Ondersteunings- en zorgcentrum Sint-Vincentius in Viane is bijgevolg afgelast. “We keken ernaar uit om bezoekers kennis te laten maken met onze voorziening, maar de gezondheid van onze bewoners gaat voor alles”, zegt communicatieverantwoordelijke Sven Selleslagh.