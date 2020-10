Corona-herdenking op Allerheiligen Frank Eeckhout

12 oktober 2020

09u33 0 Geraardsbergen In Geraardsbergen staat Reveil op Allerheiligen in het teken van Corona. “Een Reveil op de stedelijke begraafplaats lijkt ons een ideaal moment om stil te staan bij de slachtoffers van Corona", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Bij een afscheid horen rites, een knuffel, samenzijn en verhalen delen over onze dierbaren. Maar door Corona is dit niet of slechts heel beperkt toegelaten. “Met Reveil willen we samen met burgers onze rouwcultuur warmer maken. Muziek, poëzie en levensverhalen moeten een uniek kader creëren om de slachtoffers van Corona te herdenken", zegt Guido De Padt. Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het stadsbestuur een herdenkingscommissie samengesteld waar ook Stephan De Prez, Rudy Frederic, Ilse Roggeman, Emma Van Der Maelen en Edwine Willekens deel van uitmaken. “Er komen ook troostplekken in de verschillende deelgemeenten en later wordt er ook nog een herdenkingsmonument opgericht", belooft De Padt.

Reveil vindt plaats op 1 november van 17 tot 18 uur op de stedelijke begraafplaats. Door de coronamaatregelen wordt het aantal aanwezigen beperkt tot 100. Vooraf inschrijven is dus verplicht en kan via mail naar cultuur@geraardsbergen.be of op het nummer 054/43.72.88.