Contouren verdwenen kerk krijgen plaatsje in vernieuwd Abdijpark Frank Eeckhout

06 maart 2020

In het Abdijpark in Geraardsbergen konden archeologen van SOLVA op een aantal plaatsen sporen van de verdwenen abdijgebouwen blootleggen. "Onder meer verschillende muren van de vroegere abdijkerk kwamen aan het licht. Op basis van de historische en archeologische gegevens zal men de contouren van de verdwenen kerk in het vernieuwde Abdijpark visualiseren", zegt schepen van Erfgoed Ann Panis (Open Vld).

Geraardsbergen startte onlangs met de renovatie van het Abdijpark. De site gaat terug op het domein van de middeleeuwse Sint-Adriaansabdij. Omwille van de uitzonderlijke historische waarde is het gebied beschermd als stadsgezicht. De archeologische dienst van SOLVA staat in voor de begeleiding van de werken die gepaard gaan met de heraanleg van het park. “De archeologen van SOLVA konden op een aantal plaatsen sporen van de verdwenen abdijgebouwen blootleggen. Onder meer verschillende muren van de vroegere abdijkerk kwamen aan het licht. Enkele muren gaan mogelijk terug tot de 14de eeuw, de periode van de bouw (1352-1373) van de driebeukige gotische kerk. Andere muren zijn te linken aan de 18de-eeuwse aanpassingen van het imposante kerkgebouw", vertelt schepen Ann Panis. Op basis van de historische en archeologische gegevens zal men de contouren van de verdwenen kerk in het vernieuwde Abdijpark visualiseren.