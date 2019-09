Concertband Cecilia viert 100 jaar Digno Garcia met Guantanamera Frank Eeckhout

09 september 2019

12u48 0 Geraardsbergen Om de 100ste verjaardag van Digno Garcia in de verf te zetten, organiseert Concertband Cecilia Geraardsbergen een tweedaags eerbetoon aan de Paraguyaanse zanger. “Als rode draad presenteert zoon Diego anekdotes uit het levensverhaal van Digno”, kondigt Catherine Godfroid aan.

Na het fel gesmaakte ‘A Walk to Victory’ vorig jaar, staat Concertband Cecilia Geraardsbergen onder leiding van dirigent Dominic Reynders opnieuw paraat met een groots tweedaags evenement. “Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november verwelkomen we jullie in JC De Spiraal voor a latin concert ter ere van Digno Garcia. Digno was de harpist van de befaamde groep Los Paraguayos. Hij was Paraguyaan van geboorte en eind jaren vijftig tourde hij in Europa. In 1962 huwde hij met Vera Engelen en vestigde hij zich in Geraardsbergen. Op 4 februari 1984 overleed Digno Garcia in Geraardsbergen, waar hij ook begraven ligt", vertelt Catherine Godfroid.

Als rode draad presenteert zoon Diego anekdotes uit het levensverhaal van Digno. “Speciaal voor deze 100ste verjaardag staat zijn orginele Trio Los Carios terug op de planken: zang en Spaanse gitaar als basis, aangevuld met de Paraguyaanse harp, die de Digno Garcia muziek haar herkenbare karakter geeft. Het trio vertolkt Digno’s wereldhits zoals La Felicidad, Costa Brava, en Guantanamera in een versie met groot orkest. Meezingen zal onvermijdelijk zijn", knipoogt Godfroid.

Als climax van dit jubileumconcert nodigt Concertband Cecilia Yannick Bovy uit die de toeschuwers samen met het orkest in een deep latin mood moet brengen. “Voor deze Fiesta Latina koos Yannick voor tophits uit de Zuid-Amerikaanse dansmuziek. Mambo, salsa en rumba, niks ontbreekt. Dit alles in arrangementen, op maat van ons orkest, voor de gelegenheid aangevuld met het percussiecombo van de Kunstacademie. Daarnaast presenteren we het publiek ook de zoete stem van Emma De Quick, onze The Voice Belgique 2016 finaliste van eigen bodem", geeft Godfroid nog mee.

Diego Garcia is blij dat de muziek van zijn vader blijft verder leven. ‘Mijn vader was niet alleen een uitmuntend artiest maar vooral ook een cultureel ambassadeur. Bovendien was hij één van de meest bescheiden en vriendelijkste mensen die ik ken. In zijn leven mocht hij ook enkele van de groten der aarde ontmoeten: de grootste kunstschilder aller tijden, Salvador Dalí en de grootste reder ooit, Aristoteles Onassis, vroegen hem persoonlijk bij hen thuis te komen optreden. Een dergelijke getalenteerd, bescheiden en bovendien internationaal succesvol artiest als Digno Garcia, met zo’n geweldig palmares, verdient permanente erkenning en herdenking", zegt zoon Diego.

Voor meer info en tickets: www.ceciliageraardsbergen.be.