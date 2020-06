Climaxi verzet zich tegen bouwaanvraag appartementsblok aan vroegere trambaan Frank Eeckhout

18u50 0 Geraardsbergen Climaxi vzw tekent bezwaar aan tegen de komst van een appartementsblok aan de oude trambaan langs de Astridlaan in Geraardsbergen. “We vinden het geen goed idee dat die openbare trambaan wordt aangepast ten voordele van een projectontwikkelaar. De kans is overigens groot dat de rest van de trambaan dan makkelijk mee wordt ingebed in een extra sluipweg voor autoverkeer tussen de N42 en Deftinge", motiveert Wim Schrever het verzet.

Begin dit jaar probeerde het stadsbestuur de oude trambaan nog openbaar te verkopen. Daarop diende oppositiepartij Het Alternatief klacht in bij de provinciegouverneur, die de verkoop tegenhield. Nu heeft een projectontwikkelaar een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een appartementsblok met zeven verdiepingen aan het begin van de trambaan. Het openbaar onderzoek hiervoor loopt van 3 juni tot 2 juli. Climaxi vindt het geen goed idee dat at die openbare trambaan wordt aangepast ten voordele van een projectontwikkelaar en dient bezwaar in tegen de bouwaanvraag.

“Ondanks de beloften om de weg intact te laten, zal dat in de praktijk vast niet zo zijn. De plaatselijke Lidl wil al te graag de parking uitbreiden. Dat zal niet anders kunnen dan op die trambaan. Indien de oorspronkelijke weg dan in een bocht omgelegd wordt, verdwijnt de authentieke bedding van de vroegere trambaan. Dat maakt het er voor gebruikers van die weg te voet of per fiets niet veiliger op. Bovendien zullen zij de weg moeten delen met auto- en ander verkeer dat van en naar het appartementsgebouw beweegt. De kans is overigens groot dat de rest van de trambaan dan makkelijk mee wordt ingebed in een extra sluipweg voor autoverkeer tussen de N42 en Deftinge. Dat zal nog meer open ruimte vernielen en opvullen met auto- en vrachtverkeer", zegt Wim Schrever.

Daarenboven is het volgens Climaxi geen goed idee om op de reeds overbelaste Astridlaan, nog meer auto- en ander verkeer toe te voegen. Verder is de inbreuk op de open ruimte, natuur- en landbouwgronden niet te verantwoorden. De impact van de over-betonering van Vlaanderen is nu al bijzonder groot. Het is hoognodig verdere inname van open ruimte tegen te houden en de verharding een halt toe te roepen. Ook voor de waterhuishouding is dat belangrijk. In een regio met flink wat ervaring in overstromingen zou dat moeten doorwegen. De beek die nu dwars over het perceel loopt, zal moeten ingekapseld worden. Ook dat kan mogelijk zorgen voor nog meer problemen bij wateroverlast", besluit Schrever.