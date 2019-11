City Nightrun stuurt deelnemers door gebouwen Frank Eeckhout

26 november 2019

10u45 0 Geraardsbergen De tweede City Nightrun stuurt de lopers en wandelaars opnieuw door enkele gebouwen in Geraardsbergen en heeft ook heel wat nieuws in petto.

De eerste editie van de City Nightrun lokte maar liefst 1.200 deelnemers naar Geraardsbergen. Op zaterdag 30 november wordt daar een vervolg aan gebreid. “Het wordt een geanimeerde tocht van 6,5 kilometer met heel wat bezienswaardigheden. Langs het parcours worden deelnemers opgezweept door het trommelgeroffel van de djembes, een lasershow langs de Dender en verschillende DJ’s en zangers. En je komt in gebouwen waar je anders nooit geraakt. Start en aankomst liggen in het atheneum in de Papiermolenstraat. De lopers starten om 20 uur, de wandelaars sluiten daarna aan", laat Wouter Bouve van het organiserende Maspoe weten.