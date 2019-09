Child Focus op bezoek bij zesdeklassers Sint-Lutgardisschool Frank Eeckhout

25 september 2019

15u33 2 Geraardsbergen Het zesde leerjaar van de Sint-Lutgardisbasisschool in Zandbergen kreeg woensdag een vrijwilliger van Child Focus over de vloer.

Samen met de vrijwilliger speelden de leerlingen hem het detectivespel ‘116.000’. “Met tips ontdekten we de gevaren van internet. We weten nu dat we niet alles zomaar op ons profiel moeten zetten. Daarnaast leerden we ook een goed wachtwoord te vormen en dat we dat geheim moeten houden. Verder kregen we te horen dat we ‘ons geheimpje’ best tegen een vertrouwenspersoon vertellen. Dat kan één van onze ouders zijn of de leerkracht. Omdat we het spel zo goed speelden, werden we beloond met een 116.000-detectivebadge”, vertellen de leerlingen. Door scholen te bezoeken, probeert Child Focus zoveel mogelijk kinderen te sensibiliseren.