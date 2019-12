Chauffeur (25) wil alcoholcontrole vermijden en rijdt op alternatieve route frontaal in op tegenligger: man (60) zwaar gewond Koen Moreau en Frank Eeckhout

21 december 2019

10u02 9 Geraardsbergen Een 25-jarige chauffeur die vrijdagavond omstreeks 21.30 uur frontaal inreed op een tegenligger in de Galgestraat aan het kruispunt Vierwegen in Schendelbeke was onder invloed van alcohol en drugs.

Het rijbewijs van de man werd meteen voor vijftien dagen ingehouden. Hij moet later voor de politierechter verschijnen voor de bepaling van zijn definitieve straf. Pijnlijk detail aan het ongeval is dat de 25-jarige chauffeur net de route langs de Ninovesteenweg en Galgestraat wou nemen om een een via social media bekendgemaakte alcoholcontrole te vermijden.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.30 uur nadat de 25-jarige chauffeur met zijn Fiat Tipo vanaf de N42/Astridlaan, komende vanuit de richting Ninove, de Galgestraat richting Deftinge in reed op het moment dat een Honda Concerto met oldtimernummerplaten de straat kwam uitgereden. De chauffeur van de Fiat verklaarde dat hij aan het slippen ging bij het kruisen van de steenweg.

Beide wagens knalden frontaal op elkaar. Door de klap werd de Honda tegen een verlichtingspaal gedrukt. De chauffeur van die wagen zat gekneld in zijn wagen. De brandweer knipte de achterdeur open om de man te bevrijden. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. De chauffeur van de Fiat en diens passagier kwamen dankzij hun airbags met de schrik vrij.

Door het ongeval was de Galgestraat tot 23.30 uur afgesloten voor alle verkeer. Pas op dat moment was duidelijk dat er geen levensgevaar was voor de bestuurder van de Hyundai Concerto.