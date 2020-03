CD&V schenkt opbrengst kerstbingo aan OKAN Geraardsbergen Frank Eeckhout

05 maart 2020

17u58 0 Geraardsbergen De plaatselijke afdeling van CD&V heeft de opbrengst van de kerstbingo geschonken aan OKAN Geraardsbergen.

Er zakten opnieuw heel wat deelnemers af naar de parochiezaal van Onkerzele voor een gezellige en sfeervolle kerstbingo. Dat leverde 547,43 euro op. OKAN staat voor Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. 12-tot 18-jarige anderstalige kinderen uit de regio kunnen in de onthaalklassen van het Sint-Catharinacollege een taalbad Nederlands volgen waarbij ze voorbereid worden op een instap in het reguliere onderwijs, tweedekansonderwijs of VDAB.