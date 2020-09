CC De Abdij presenteert Koen De Graeve en Tom Vermeir in Locke Frank Eeckhout

14 september 2020

10u51 1 Geraardsbergen M et een originele ‘drive in’ van de voorstelling Locke gaf Compagnie Cecilia in Gent het startschot van hun tournee doorheen Vlaanderen. En daarbij houden ze ook halt in Geraardsbergen. Op woensdag 30 september brengen Tom Vermeir en Koen De Graeve een muzikale ontploffing van emotiesin het Arjaantheater.

Locke is gebaseerd op één van de strafste filmscenario’s ooit qua structuur en personages en gaat over verantwoordelijkheid nemen en principes volgen, ook als je er alles door dreigt kwijt te spelen. Omdat de waarheid belangrijker is dan alles. Ivan Locke, een plichtbewuste werfleider en goede vader, vertrekt op een dag van zijn werk naar huis. Aan de verkeerslichten beslist hij echter rechts af te slaan waar hij nor­maal links moet. Stap voor stap komen we te weten wat Ivan leidt om heel zijn leven op het spel te zetten gedurende de anderhalf uur durende autorit die op zijn beslissing volgt. Een hartverscheurend verhaal, gebracht door Tom Vermeir en Koen De Graeve. Elke avond speelt 1 van de 2 acteurs de hoofdrol en de andere neemt de 5 bijrollen voor zijn rekening. Tickets zijn te reserveren via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op het nummer 054/43.72.61.