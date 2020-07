Captatieverbod op stukje Dender door blauwalgen Frank Eeckhout

27 juli 2020

11u33 1 Geraardsbergen Er zijn blauwalgen vastgesteld op de Dender. Hierom besliste burgemeester Guido De Padt (Open Vld) om een captatieverbod op de Dender uit te vaardigen.

“Het is verboden om binnen een straal van 100 meter rond de drijflaag water op te pompen uit de Dender in Geraardsbergen voor het besproeien van consumptie- en voedingsgewassen en voor het gebruik als drinkwater voor vee. Eveneens geldt er een verbod op elke vorm van zachte recreatie en mag er in een straal van 100 meter niet gevist worden", laat de burgemeester weten.