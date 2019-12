Cafetaria sportcomplex Velina gaat terug open na brand Frank Eeckhout

20 december 2019

14u24 7 Geraardsbergen Ruim drie weken nadat een brand de cafetaria grotendeels vernielde kunnen sporters opnieuw iets gaan drinken in sportcomplex Velina in Overboelare. “Een container doet voorlopig dienst als bar", laat uitbater Nathan Samson weten.

Het was een klant die uitbater Nathan Samson op 25 november verwittigde dat hij een brandgeur waarnam in de cafetaria. Er woedde toen al een brand in het vals plafond van de cafetaria. Het vuur vernielde de keuken, de cafetaria en de douches. Tennisclub Velina vreesde even dat het tornooi dat op 23 december start niet zou kunnen doorgaan, maar die vrees bleek ongegrond. De eigenaar heeft nu containers laten aanrukken. Die doen voorlopig dienst als cafetaria en kleed- en doucheruimte. Uitbater Nathan Samson kijkt uit naar de nieuwe start.