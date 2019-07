Caféruzie mondt uit in achtervolging en vechtpartij Frank Eeckhout

30 juli 2019

14u27 58 Geraardsbergen Een caféruzie in Schendelbeke is maandagnacht uitgemond in een achtervolging en een vechtpartij in Deftinge.

De ruzie ontstond in een café in Schendelbeke. Eén van de amokmakers stapte uiteindelijk in zijn wagen en vertrok richting Deftinge. De tweede ruziemaker liet het daar niet bij en zette de achtervolging in. Ter hoogte van het kruispunt van de Hekkouterstraat met de Geraardsbergsestraat in Deftinge kwam het tot een confrontatie tussen de twee heethoofden. Daarbij vielen enkele rake klappen. Ook één van de wagens raakte beschadigd.