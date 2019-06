Café-uitbaatster rijdt dronken naar huis en botst tegen boom Lieke D'hondt

19 juni 2019

13u51 0 Geraardsbergen De uitbaatster van een café in Geraardsbergen is door de politierechter veroordeeld tot een rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro. De vrouw stapte na een drukke werkdag op de Ronde van Vlaanderen met 2,65 promille in het bloed in de wagen en botste tegen een boom.

“Ze had een hele dag gewerkt, maar ook zestal biertjes gedronken”, legt haar advocaat uit. “Ze was moe en is in slaap gevallen achter het stuur.” Dat ze dronken was, betwist de advocaat. “De agenten hebben op het formulier aangeduid dat ze dronken was, maar eigenlijk mogen ze dat niet doen. Zij mogen enkel vaststellingen doen van wat ze op dat moment wel en niet kan. Concluderen dat ze dronken is, is een beoordeling en die hoort toe aan de rechter.” De politierechter oordeelt nu dat de vrouw wel degelijk dronken was. Hij legt haar een rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro op.